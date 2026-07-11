Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση – Ποιοι εργαζόμενοι δηλώνουν ευτυχισμένοι

Βασική προτεραιότητα για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους συνιστά η ικανοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή και η ισορροπία με την προσωπική τους ζωή, καθώς είναι οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

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