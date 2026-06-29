Οι λόγοι που είναι τόσο ακριβή η τεχνητή νοημοσύνη

ChatGPT, Grok, Gemini, Claude και όχι μόνο. Με την σκόνη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να έχει καταλαγιάσει, πλέον είναι ορατό πως ο κλάδος με το απύθμενο potential αποτελεί μία σχέση δούναι και λαβείν για τις Big Tech: γίνεται φλέβα χρυσού όσο περισσότερο χρήμα διοχετευθεί.

Οι Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft έχουν μπει σε κούρσα εξοπλισμών φέτος, δεσμεύοντας τεράστια ποσά (περί τα 725 δισ. δολάρια) για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) σε data centers, AI chips, networking και cloud υποδομές.

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