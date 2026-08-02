Οι πιο πράσινες πόλεις του κόσμου και τι κάνουν διαφορετικά

Οι πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου δεν ξεχωρίζουν επειδή έχουν περισσότερα δέντρα ή ανακυκλώνουν περισσότερο. Ξεχωρίζουν επειδή έχουν μετατρέψει τη βιωσιμότητα σε αναπτυξιακή στρατηγική, συνδέοντας την κλιματική πολιτική με την οικονομία, τις επενδύσεις, τις μεταφορές και τη δημόσια υγεία.
Σε μια περίοδο όπου τα αστικά κέντρα βρίσκονται στο επίκεντρο της μάχης για την κλιματική αλλαγή, τα παραδείγματα που εφαρμόζουν η Κοπεγχάγη, η Σιγκαπούρη, η Βαρκελώνη και άλλες πρωτοπόρες πόλεις δείχνουν πώς μπορεί να αλλάξει το αστικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Βίντεο σοκ: Η στιγμή της σύγκρουσης των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
- Οργιάζουν οι φήμες για μυστικό γάμο για Ρονάλντο και Τζορτζίνα - Φρενίτιδα από μία φωτογραφία
- Ξέρουμε με σιγουριά ότι υπήρξε ο Όμηρος;
- Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική: Προς Μέγαρα κατευθύνεται η φωτιά - Νέα 112 για εκκενώσεις οικισμών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.