Οι πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι κάθε χώρας

Ξεφεύγοντας από τον σοβιετικό πόλεμο στο Αφγανιστάν το 1988 με μόλις 500 δολάρια, ο Μίρβαϊς Αζίζι τελικά έφτασε στο Ντουμπάι το 1994, ξεκινώντας μια επιχείρηση στο εμπόριο τσιγάρων και αργότερα στη συσκευασία και εξαγωγή πετρελαίου.

Το 2007, επεκτάθηκε στον τομέα των ακινήτων με την Azizi Developments. Η επιχείρηση έχει πλέον κατασκευάσει περισσότερα από 45.000 σπίτια και αυτή τη στιγμή οικοδομεί τον δεύτερο ψηλότερο πύργο στον κόσμο, στο Ντουμπάι.

