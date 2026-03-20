Καταπέλτης οι Δικαστές κατά Καρυστιανού-Κωνσταντοπούλου: «Μοναδικός στόχος η πολιτική εκμετάλλευση»

Σφοδρή επίθεση της Ένωσης Δικαστών σε Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού. Τις κατηγορούν πως δυναμιτίζουν τη δίκη για τα Τέμπη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Πάνος Ρούτσι
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Ρούτσι | Eurokinissi
Με μια νέα, αιχμηρή ανακοίνωση παρεμβαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την τραγωδία των Τεμπών, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για το κλίμα που διαμορφώνεται στο Δικαστήριο της Λάρισας.

Ασκώντας δριμεία κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού, η Ένωση ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και της Δικαιοσύνης, προκειμένου να θωρακιστεί η ομαλή διεξαγωγή της βασικής δίκης που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής : 

«Κλείστε τις ρωγμές!

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία.

Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη».
 

