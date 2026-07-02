Οι τουρίστες που αφήνουν χρήμα στην Ελλάδα: Ποιοι κοιτάνε και το ευρώ

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της GWI Travel για το ΙΝΣΕΤΕ, η χώρα μας φιγουράρει στις πρώτες επιλογές των ξένων ταξιδιωτών, με τη «χρυσή εξάδα» των αγορών να αποτελείται από τη Γερμανία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση προτίμησης για Γερμανούς και Ιταλούς, στην 4η για Βρετανούς και Γάλλους, ενώ ακολουθεί στην 6η θέση για την αγορά της Ισπανίας.

Το «παράδοξο» της γαλλικής αγοράς

Οι Γάλλοι διαφοροποιούνται πλήρως από τις υπόλοιπες χώρες. Αν και έχουν το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης για ταξίδια (61% έναντι άνω του 71% των άλλων), κρύβουν μια τεράστια έκπληξη: διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό «υπερταξιδιωτών» (18%), οι οποίοι σχεδιάζουν 7 ή περισσότερα ταξίδια το χρόνο, με ένα 12% μάλιστα να σκοπεύει να κάνει πάνω από 9 ταξίδια!

Κρατήσεις της «τελευταίας στιγμής» το 2026

Η τάση για κρατήσεις στο παρά πέντε (last-minute) ενισχύεται φέτος σε όλες τις χώρες λόγω της γενικότερης ανασφάλειας. Στον χρόνο προγραμματισμού, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί παραμένουν οι πιο οργανωμένοι και κλείνουν νωρίς, σε αντίθεση με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή.

Ποιοι ανοίγουν εύκολα το πορτοφόλι τους και ποιοι κοιτούν την τιμή

Η οικονομική συμπεριφορά των τουριστών χωρίζεται σε δύο ταχύτητες, στοιχείο κρίσιμο για τη στρατηγική τιμολόγησης ξενοδοχείων και πτήσεων:

Γερμανία και Βρετανία (Υψηλή δαπάνη): Δείχνουν μεγάλη ανοχή στις αυξημένες τιμές. Το 42% των Γερμανών ξοδεύει 86€-145€ ανά διανυκτέρευση (και το 22% πάνω από 145€). Αντίστοιχα, το 34% των Βρετανών είναι διατεθειμένο να πληρώσει πάνω από 174€ ανά νύχτα.

Γαλλία (Μεσαία δαπάνη): Το 24% κινείται μεταξύ 86€-115€, αλλά υπάρχει και ένα ισχυρό 22% που ξεπερνά τα 145€ ανά διανυκτέρευση.

Ιταλία και Ισπανία (Ευαισθησία στην τιμή): Αναζητούν οικονομικότερες λύσεις. Πάνω από το 1/3 των Ιταλών και Ισπανών (33%-36%) θέτει ως όριο τα 86€-125€ ανά νύχτα, ενώ μόλις το 13% αυτών δέχεται να πληρώσει πάνω από 125€. Οι Ισπανοί, μάλιστα, καταγράφουν και τη χαμηλότερη πρόθεση δαπάνης για αεροπορικά εισιτήρια.