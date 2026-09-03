Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο Σταύρος Κατσικάδης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Αλίμου

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων του Σταύρου Κατσικάδη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρίνας Αλίμου, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Κατσικάδης διαθέτει 30 περίπου χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στον θαλάσσιο τουρισμό, έχοντας διαγράψει μια μακρά επαγγελματική πορεία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Έχει διακριθεί για την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη και ανάδειξη κορυφαίων μαρινών στην Ελλάδα, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπλασης και στρατηγικών συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και για την προσήλωσή του στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρησιακή αριστεία.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1997 ως μηχανικός σε πλοία και αργότερα ως αρχιμηχανικός στη ναυτιλιακή του Ομίλου Λάτση. Το 2004 στράφηκε στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Φλοίσβου κατά την περίοδο των έργων ανάπτυξης πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας και στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments, έχοντας τη συνολική ευθύνη ανάπτυξης και διαχείρισης των μαρινών της Lamda Development.

Είναι Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School. Από το 2011 εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, συμβάλλοντας ενεργά στην εκπροσώπηση και ανάπτυξη ενός κρίσιμου κλάδου για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ καλωσορίζει τον Σταύρο Κατσικάδη σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το έργο της Μαρίνας Αλίμου. Με την αδειοδοτική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι, το έργο περνά πλέον στην τελική φάση υλοποίησης της ανάπλασης, σηματοδοτώντας την έναρξη του σημαντικότερου κεφαλαίου στην πορεία ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου.

Η Μαρίνα Αλίμου, μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες της Μεσογείου και μία από τις πιο ιστορικές μαρίνες της Ελλάδας, αποτελεί σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο τμήμα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Η ανάπλασή της φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, ο οποίος θα λειτουργεί ως φυσική προέκταση της πόλης προς τη θάλασσα, συνδέοντας το παραλιακό μέτωπο με την καθημερινή ζωή της Αθήνας.

Με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναβάθμιση των χώρων ελεύθερης πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για τα σκάφη αναψυχής, η νέα Μαρίνα Αλίμου σχεδιάζεται ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον χώρο του Ελληνικού Θαλάσσιου Τουρισμού.

Η πολυετής εμπειρία και γνώση του κ. Κατσικάδη αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση του έργου και στη μετάβαση της Μαρίνας Αλίμου στη νέα εποχή της. Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ εύχεται στον κ. Κατσικάδη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Μαρίνας Αλίμου κατείχε έως σήμερα η κα Ιωάννα Δρέττα, η οποία παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστική Αντιπρόεδρος. Η μακρά εμπειρία της στον χώρο του τουρισμού και η βαθιά γνώση του έργου αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των Παραχωρήσεων, της Ανάπτυξης – Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων του, ο Όμιλος επιχειρεί σε πλήρη εναρμόνιση με τις αξίες και το όραμά του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.