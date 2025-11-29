ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά περισσότερο από κάθε άλλο κράτος της ΕΕ για συνταξιοδοτικές παροχές, ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπος με τη φτώχεια.
Tο 2017, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους στην Ελλάδα ήταν στο 9,5%, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο το 2024, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 21,4%, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση απ' ότι πριν από μια επταετία.
