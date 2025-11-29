Μενού

ΟΟΣΑ: Δύο στους δέκα ηλικιωμένους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη φτώχεια των συνταξιούχων είναι, μεταξύ άλλων, οι χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά επιδόματα.

Ηλικιωμένος άνδρας (εικόνα αρχείου). | Shutterstock
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά περισσότερο από κάθε άλλο κράτος της ΕΕ για συνταξιοδοτικές παροχές, ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπος με τη φτώχεια.

Tο 2017, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους στην Ελλάδα ήταν στο 9,5%, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο το 2024, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 21,4%, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση απ' ότι πριν από μια επταετία.

