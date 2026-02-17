ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Όσα εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Περιπτώσεις καταβολής προνοιακών επιδομάτων σε μη δικαιούχους αποκάλυψε συστημικός έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά – δηλαδή χρήματα που εισπράχθηκαν από πρόσωπα χωρίς να τα δικαιούνται – ανέρχονται συνολικά σε 1.860.000 ευρώ.

Ο έλεγχος αφορούσε 372 φακέλους αιτήσεων και ανέδειξε σειρά παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων με χρονολογική σειρά, εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά την έλλειψη δικαιολογητικών ή τη μη πλήρωση βασικών προϋποθέσεων, όπως ηλικιακά κριτήρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα επιδόματα καταβλήθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να δοθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικότερα:

Από δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά υπολογίστηκαν σε 723.480 ευρώ.

Από έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 216.543 ευρώ.

Από επανέλεγχο 76 αποφάσεων που είχαν ήδη εξεταστεί από κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, προέκυψε ποσό 895.554 ευρώ.

Από έλεγχο 27 φακέλων, στους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και ΑΜΚΑ, προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Παράλληλα, έκτακτος εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΑ διαπίστωσε ότι πρώην προϊστάμενος/η φέρεται να παρακρατούσε φακέλους αιτήσεων και να επιχειρούσε παράτυπες εγκρίσεις. Μάλιστα, ακόμη και μετά την απόσπασή του/της σε άλλη υπηρεσία εκτός ΟΠΕΚΑ, φέρεται να εισήγαγε και να επιχείρησε την έγκριση αιτήσεων κατά παράβαση της διαδικασίας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του αρμόδιου Τμήματος, επιτρεπόταν, σύμφωνα με τον έλεγχο, η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων που δεν ήταν αιτούντες, τα οποία φέρονται να προσκόμιζαν αιτήσεις εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέστησε στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των αρμόδιων υπαλλήλων, την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής χορήγησης των επιδομάτων.