ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 30 Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Καταβολή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ στις 30/1/2026, δείτε αναλυτικά ποσά και δικαιούχους για όλα τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή όλων των προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 197.197.732 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών.

Η πληρωμή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας το εισόδημά τους σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών αναγκών.

Αναλυτική κατανομή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

  • Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 €

  • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 €

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 €

  • Αναπηρικά επιδόματα: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 €

  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 €

  • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι – 175.818 €

  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 €

  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 €

  • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 €

  • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 €

  • Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 €

  • Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 €

  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 €

  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 €

  • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 €

  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 €

  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 €

  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 €

Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές του ΟΠΕΚΑ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα αναπηρικά επιδόματα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

