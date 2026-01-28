ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 30 Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή όλων των προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 197.197.732 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών.

Η πληρωμή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας το εισόδημά τους σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών αναγκών.

Αναλυτική κατανομή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 €

Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 €

Αναπηρικά επιδόματα: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 €

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 €

Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι – 175.818 €

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 €

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 €

Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 €

Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 €

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 €

Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 €

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 €

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 €

Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 €

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 €

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 €

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 €

Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές του ΟΠΕΚΑ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα αναπηρικά επιδόματα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.