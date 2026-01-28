ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 30 Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή όλων των προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 197.197.732 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών.
Η πληρωμή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας το εισόδημά τους σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών αναγκών.
Αναλυτική κατανομή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ
Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 €
Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 €
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 €
Αναπηρικά επιδόματα: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 €
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 €
Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι – 175.818 €
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 €
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 €
Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 €
Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 €
Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 €
Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 €
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 €
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 €
Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 €
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 €
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 €
Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 €
Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές του ΟΠΕΚΑ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα αναπηρικά επιδόματα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
- Φόβοι για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Την εμπλοκή του 52χρονου και στη δεύτερη νεκρή εξετάζουν οι αρχές
- Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία
- Το πρόβλημα που δεν στάθμισε η Καρυστιανού, η άνω τελεία στην Όλγα και οι ανατροπές λόγω των τραγωδιών
- Φάνης Λαμπρόπουλος: Τα πρώτα σχόλια για την αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη - «Δεν ήταν εύκολο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.