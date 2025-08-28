ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση για υποβολή ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

Με έγγραφό της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει, σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης των αγροτών, ότι χωρίς τη δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων.

Με δεδομένο ότι στην τρέχουσα διαδικασία υποβολής δηλώσεων που ολοκληρώνεται στις 29 Αυγούστου 2025, έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ, αποφασίσθηκε να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025

Επομένως, σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ.

Άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ.

