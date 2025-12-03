Μενού

Πέντε «καμπανάκια» για τις αυξήσεις μισθών το 2026 στην Ελλάδα: Τι φοβούνται οι διεθνείς φορείς

Οργανώσεις και διεθνείς φορείς ανησυχούν για το ενδεχόμενο υπέρμετρης ανόδου των μισθών καθώς η Ελλάδα παραμένει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων χωρών της ΕΕ.

Κόσμος στην Ερμού | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Επιστημονικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο υπέρμετρης ανόδου των μισθών στη χώρα, παραβλέποντας ωστόσο ότι, έπειτα από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την επακόλουθη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η Eurostat κατατάσσει τους Έλληνες ανάμεσα στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στην ΕΕ, ακριβώς πάνω από τους Βούλγαρους.

Την ώρα που η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τα οφέλη της Κοινωνικής Συμφωνίας για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, δήλωνε πως «η αύξηση της κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών», ο ΟΟΣΑ προειδοποιούσε για τις αυξήσεις αποδοχών που ξεπερνούν τα κέρδη παραγωγικότητας.

