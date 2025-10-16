Πέρασαν και δεν ακούμπησαν οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ: Τι λένε οι καταναλωτές

Οι εκπτώσεις σε πάνω από 2.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ που διαφήμισε η κυβέρνηση φαίνεται πως άφησαν παγερά αδιάφορο το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, καθώς η καλπάζουσα ακρίβεια και οι χαμηλοί μισθοί προπορεύονται οποιασδήποτε ελάφρυνσης.

Σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά μέτρα για τις στοχευμένες μειώσεις, οι απόψεις των καταναλωτών είναι ξεκάθαρες. Μιλώντας στο Orange Press Agency, κάποιοι εκτιμούν ότι ήδη υπάρχει αντίκτυπος στις τιμές, ωστόσο, οι περισσότεροι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια δεν ανακόπτεται.

Η πλειοψηφία των καταναλωτών δηλώνει πως δεν έχει δει ακόμα ουσιαστική διαφορά στο καλάθι της. «Η θεωρία με την πράξη έχει τεράστια διαφορά. Όλο λένε ότι πέφτουν οι τιμές, ο κόσμος δεν νομίζει ότι βλέπει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή, αλλαγή βλέπω προς τα πάνω», ανέφερε μία συνταξιούχος.

Μειώσεις σούπερ μάρκετ: «Τρύπα στο νερό» για τους καταναλωτές

Στο ίδιο μήκος κύματος, μια άλλη συνταξιούχος σημείωσε: «Οι συντάξεις μας πάνε μέχρι τις 10 του μηνός. Από τις 10 μέχρι τις 15 μετράμε το ευρώ».

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και μερικοί καταναλωτές που δηλώνουν ότι εντόπισαν μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Ναι, εχθές ψώνισα πολλά πράγματα, είδα μια διαφορά. Σε ζυμαρικά, γαλακτερά, πήρα γάλα... είχε διαφορά γύρω στα 3 ευρώ από ό,τι υπολόγισα», δήλωσε χαρακτηριστικά μια καταναλώτρια.

Μια άλλη κυρία, εξετάζοντας την απόδειξή της, σχολίασε: «Εντάξει, καλό είναι, γιατί ορισμένα πράγματα τα παίρνουμε πιο φθηνά τώρα».

Αρκετοί πολίτες επισημαίνουν ότι, ανεξαρτήτως των μέτρων, η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό παραμένει μεγάλη, με αποτέλεσμα να αναζητούν συνεχώς προσφορές.

«Κοιτάμε όλο και τις πιο προσφορές, τα πιο φθηνά πράγματα να πάρουμε, γιατί με μια συνταξούλα τι να πάρεις;» ανέφερε μια καταναλώτρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια Γαλλίδα που διατηρεί σπίτι στα Εξάρχεια και επισκέπτεται πολύ συχνά τη χώρα: «Νομίζω ότι ο καφές είναι πολύ ακριβός. Φέρνω τον καφέ μου από τη Γαλλία. Όταν τρώμε έξω, σε εστιατόρια, είναι πιο ακριβά από ό,τι πριν. Όλα είναι πιο ακριβά».

Στο σημείο που φαίνεται όλοι να συμφωνούν είναι ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις τιμές κυρίως στα κρέατα, τα τυροκομικά, αλλά και τα δημητριακά και ότι χρειάζονται ριζικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ακρίβειας και την αύξηση των εισοδημάτων.