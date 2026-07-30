Πετρέλαιο κίνησης: Έως τέλος Αυγούστου η επιδότηση στην αντλία - Στα 8 λεπτά το λίτρο η έκπτωση προ ΦΠΑ

Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, η επιδότηση επεκτείνεται για το διάστημα από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου 2026.
Για όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, η ενίσχυση παραμένει στα 8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, προ ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ η επιδότηση ανέρχεται σε 10 ευρώ το λίτρο ενώ συνολικά φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια η οποία εφαρμόζεται έως το τέλος Αυγούστου.
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