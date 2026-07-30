Μενού

Πετρέλαιο κίνησης: Έως τέλος Αυγούστου η επιδότηση στην αντλία - Στα 8 λεπτά το λίτρο η έκπτωση προ ΦΠΑ

Από την 1η Αυγούστου 2026 ενεργοποιείται ξανά το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Reader symbol
Newsroom
Αντλία σε πρατήριο καυσίμων βενζίνη
Αντλία σε πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, η επιδότηση επεκτείνεται για το διάστημα από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Για όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, η ενίσχυση παραμένει στα 8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, προ ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ η επιδότηση ανέρχεται σε 10 ευρώ το λίτρο ενώ συνολικά φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια η οποία εφαρμόζεται έως το τέλος Αυγούστου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ