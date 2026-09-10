Πετρέλαιο θέρμανσης: Αισθητά υψηλότερες τιμές φέτος - Ανοιχτό παράθυρο για απευθείας επιδότηση

Τόσο το Brent όσο και οι διεθνείς τιμές των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για μια πιο «σφιχτή» προσφορά κρατούν σταθερά το Brent πάνω από τα 90 δολάρια τις τελευταίες ημέρες ενώ την Τετάρτη κινήθηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια.

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