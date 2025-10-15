Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού κυμαίνεται η τιμή στην Αττική - Οι εκπτώσεις

Στα 1,11 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ το λίτρο, εάν συνυπολογιστούν οι πιο υψηλές τιμές που παραδοσιακά ισχύουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι τα νησιά.

Το τελευταίο τετραήμερο, με βάση τις τιμές Brent/Platts η τιμή του πετρελαίου βαίνει μειούμενη, ενώ χαμηλότερο είναι το κόστος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης και σε σχέση με πέρυσι όπου η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου 2014 ήταν στα 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 1,09-1,10 ευρώ το λίτρο.

