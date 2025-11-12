Πηγές Κομισιόν: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα για τις επιδοτήσεις

«Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, θέλουμε τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες που τα δικαιούνται», υπογράμμισαν πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο άτυπης ενημέρωσης αξιωματούχων της Κομισιόν για ζητήματα που αφορούν την αγροτική πολιτική και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν εξαρχής ότι στόχος της Κομισιόν δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η διασφάλιση της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως εξήγησαν, η καθυστέρηση στις πληρωμές οφείλεται στη διαδικασία κατά την οποία η Ελλάδα πρέπει πρώτα να καταβάλει τα ποσά στους αγρότες και στη συνέχεια να λάβει την αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ελληνική πλευρά οφείλει να ελέγξει πιο προσεκτικά τα ποσά που διανέμονται.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι θα επισπεύσει δύο κρίσιμες διαδικασίες:

Την έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για τη ροή των πληρωμών, το οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα και αναμένεται να εγκριθεί πριν από τα Χριστούγεννα , εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά.

Την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια διαδικασία που αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, αλλά πλέον αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Τέλος, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο των πληρωμών και διεξάγει αντίστοιχες έρευνες σε δέκα ακόμη χώρες.