Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ: Αναλυτικά η λίστα των αγαθών

Παρουσιάστηκε σήμερα (11/3) το κυβερνητικό πλάνο για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και άμεσα θα τεθεί σε εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, μεταξύ άλλων και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε λίστα με τα αγαθά που θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου.

Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν θα μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Αναλυτικά η λίστα με τα προϊόντα:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φρατζόλα

Φρυγανιές

Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Φρέσκα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)

Γάλα φρέσκο πλήρε

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά

Μαργαρίνες

Βούτυρο αγελάδος

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

Δημητριακά

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)

Σοκολάτες και σοκολατοειδή

Μπισκότα

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή

Αφρόλουτρα

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Πρόστιμα: Ποιους αφορούν και ποιο είναι το ποσό

Τα πρόστιμα παραβίασης του μέτρου φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παραβίασης.

Το μέτρο αφορά στη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Θεοδωρικάκος: «Σε έκτακτες καταστάσεις οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις για το νέο μέτρο κατά την προυσίασή του.

«Η πολεμική αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας διεθνώς. Αναμφίβολα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και εντείνει τις πιέσεις σε όλες τις αγορές και ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο πληθωρισμός, και μάλιστα σε βασικά είδη για τους πολίτες είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος, που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις οφείλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερο ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι, για την προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Όπως άλλωστε το έχει κάνει αυτό η κυβέρνησή μας σε κάθε κρίση που αντιμετώπισε τα τελευταία 7 χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε μέτρα για τιμές καυσίμων και σούπερ μάρκετ: Μέσα στο καλοκαίρι πλαφόν στα κέρδη

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος εντάθηκαν οι έλεγχοι από την νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς. Έγιναν 1.500 τέτοιοι έλεγχοι, ιδίως σε πρατήρια βενζίνης. Διαμορφώθηκε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή η συνολική πρόταση, που έγινε δεκτή από την κυβέρνησή μας, για την επιβολή πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα, όπως ήδη παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή αμέσως, δεν θα μπορεί κανείς να πωλεί ένα προϊόν από αυτά που ανέφερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός, αυτό το προϊόν κατά μέσο όρο το 2025.

Το μέτρο αυτό ισχύει καταρχήν ως 30 Ιουνίου. Οπότε θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Κυρίες και κύριοι, είναι αναμφίβολα ένα πολύ αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά υπό τις συνθήκες που βιώνουμε είναι δίκαιο. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των δυσκολιών και της κρίσης και να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια.

Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων, που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, της μέσης ελληνικής οικογένειας. Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι.

Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει αυτά τα μέτρα, να στηρίξει το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και σε αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση κάθε φαινόμενου αισχροκέρδειας.

Και ασφαλώς καλώ, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει, την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες, επιβάλλοντας πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου υπέρ του συμφέροντος όλων των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για τη συνεργασία.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:

«Συνοψίζοντας σε τίτλους να πω ότι τα μέτρα με απόφαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, υπό το συντονισμό του οποίου άλλωστε τα μέτρα αυτά προετοιμάστηκαν, θα είναι άμεσης εφαρμογής.

Γι' αυτό το λόγο επιλέγεται και ο δρόμος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Θα ισχύουν προσωρινά μέχρι τις 30 Ιουνίου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων.

Αυτοί οι τομείς καλύπτονται. Προτεραιοποιούμε την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας δρώντας προληπτικά και ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να είναι καθόλου ανεκτική με αυτό το θέμα. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα δράσουν, προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Άλλωστε τα περιθώρια κέρδους, που υπήρχαν προηγουμένως, ήταν ξεκάθαρα, μπορούν εύκολα να γίνουν συγκρίσεις και θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει και την αποφασιστικότητα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ», δήλωσε.

