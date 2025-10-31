Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται σήμερα: Οι δικαιούχοι

Εξοφλούνται σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τον ΟΠΕΚΑ μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που αφορούν χιλιάδες δικαιούχους. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το επίδομα στέγασης αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι έχουν αρχίσει να πληρώνονται από το απόγευμα της Πέμπτης καθώς τα χρήματα κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς, την προηγούμενη εργάσιμη.

Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται

Επίδομα Στέγασης : 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ

: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ

159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ Αναπηρικά : 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ

: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ

: 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ

: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ

: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ

: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ

: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ

: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ

: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ

: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ

582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού :2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ

:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ.