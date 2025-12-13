Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοικτά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων είναι σε ισχύ και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, πολλά σούπερ μάρκετ θα είναι ανοικτά με συγκεκριμένο ωράριο. Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ανακοινώσει τα super market που θα λειτουργήσουν αλλά και ποια θα είναι κλειστά.

Σε πολλές περιπτώσεις, ανοικτά θα είναι καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές με το εορταστικό ωράριο για τα σούπερ μάρκετ να αρχίζει τυπικά από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Τα περισσότερα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως και τις 20:00. Αναλυτικά...

Σκλαβενίτης

Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα είναι ΚΛΕΙΣΤΑ την Κυριακή 14/12 με εξαίρεση το κατάστημά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park (Σπάτα) το οποίο θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Κλειστά θα είναι την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Μασούτης

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS θα είναι ανοικτό από τις 11πμ ως και τις 8μμ. Το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Από εκεί και πέρα ανοικτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00. Αναλυτικά η λίστα εδώ.

My Market

Την Κυριακή 14/12 ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα My Market με ωράριο 11:00 με 16:00. Αναλυτικά η λίστα εδώ.

Τα πρατήρια καυσίμων Avin που θα λειτουργήσουν με ίδιο ωράριο (11:00-16:00) είναι τα ακόλουθα:

Κηφισιάς

Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης

Τα πρατήρια Avin Ολυμπιακού Χωριού και Καλλιθέας Ρόδου παραμένουν επίσης ανοιχτά, σύμφωνα με το ορισμένο ωράριο λειτουργίας τους. Τα υπόλοιπα πρατήρια θα ακολουθήσουν το ωράριο των καταστημάτων.

Κρητικός

Τα ωράριο καταστημάτων της αλυσίδας Κρητικός, βρίσκεται εδώ.

Lidl

Ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Το αναλυτικό ωράριο ανά κατάστημα υπάρχει εδώ.

Γαλαξίας

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Γαλαξίας, το ωράριο των καταστημάτων βρίσκεται εδώ.