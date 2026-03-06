Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Εκτινάχθηκε» το πετρέλαιο - Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος στη διεθνή τιμή από το 2022

Όλο και αυξάνεται ο φόβος για μια επικείμενη ενεργειακή κρίση καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν τεράστια άνοδο εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με το κόστος να σπάει κάθε ρεκόρ.

Μετά την προειδοποίηση του Κατάρ, ότι ενδέχεται και άλλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες να οδηγήσουν σε παύση τις εργασίες τους, το πετρέλαιο τύπου Brent πλησίασε τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Μάλιστα, άνοδο περίπου 20% αυτή την εβδομάδα κατέγραψε αυτή την εβδομάδα το αργό πετρέλαιο. Για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022 οδεύει το πετρέλαιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ανάλογη είναι η πορεία που καταγράφει και το φυσικό αέριο, μετά τη σχετική παύση της ανοδικής του πορείας, προχθές. Σήμερα, αγγίζει τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα.



