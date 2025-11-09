Πόσες δραχμές κόστιζε το να αγοράσεις ομόλογα ΕΤΒΑ

Η διαφήμιση σε 90s τηλεοπτικά κανάλια είχε ένα σλόγκαν που όλοι το ήξεραν απέξω: «Έχεις λεφτά, κάν' τα ομόλογά ΕΤΒΑ». Οι εικόνες έδειχναν τους τίτλους των ομολόγων ως πολύτιμα δώρα, έναν κόκορα να περπατάει από πάνω τους (γιατί «θα αυγατίσουν» οι επενδύσεις σας) και ο εκφωνητής τόνιζε με έμφαση το υψηλό επιτόκιο (σταθερά πάνω από 20%), αλλά και το γεγονός ότι ήταν μεταβιβάσιμα, ρευστοποιούνται αμέσως και είναι αφορολόγητα.

Τι ήταν όμως τα ομόλογα ΕΤΒΑ

Πρόκειται για κρατικά ή ημί-κρατικά χρεόγραφα που εξέδιδε η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στο κοινό ή σε θεσμικούς επενδυτές. Στόχος ήταν να αντληθούν κεφάλαια για επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας. Ο επενδυτής που αγόραζε ένα τέτοιο ομόλογο: δάνειζε ουσιαστικά χρήματα στην ΕΤΒΑ, λαμβάνοντας ένα σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) κάθε χρόνο και στο τέλος της περιόδου (λήξη του ομολόγου), έπαιρνε πίσω το κεφάλαιο του. Το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για να αρχίσει να αγοράζει κανείς ομόλογα ΕΤΒΑ, το 1989, ήταν 550.707 δραχμές.

Περιοδικό Ταχυδρόμος - Δεκέμβριος 1989

Tίτλος ομολόγων ΕΤΒΑ | Περιοδικό Ταχυδρόμος - Δεκέμβριος 1989

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έφτασε ως και τις 800.000 δραχμές.

Ένας αστερίσκος ως προς το υψηλό επιτόκιο των συγκεκριμένων ομολόγων, ήταν πως εκείνη την εποχή και ο πληθωρισμός ήταν αρκετά υψηλός, συχνά άγγιζε ή και ξεπερνούσε το 20%. Οπότε το κέρδος των ομολογιούχων ήταν σχετικά χαμηλό ή μηδαμινό.

Η ΕΤΒΑ εξαγοράστηκε το 2002 από την Τράπεζα Πίστεως και έπαψε να εκδίδει τα σχετικά ομόλογα.