Πόσο πληρώναμε για ένα σουβλάκι πριν από έξι χρόνια

Απλησίαστο έχει γίνει το αγαπημένο φαγητών των Ελλήνων, το σουβλάκι, με την τιμή του να αγγίζει περίπου τα πέντε ευρώ.

Μάλλον όλοι νοσταλγούμε τις εποχές που το σουβλάκι ήταν η πιο φθηνή αλλά και η πιο αγαπημένη μας λύση, με την τιμή του πριν από έξι χρόνια να ήταν 2,40 ευρώ. Σήμερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, με το αντίτιμο αυτό, θα παίρναμε τη μισή ποσότητα. «Ένα από όλα, αλλά με λίγα...».

Μια τετραμελής οικογένεια, χρειάζεται περίπου 18 ευρώ για να παραγγείλει, με δεδομένο μάλιστα ότι θα φάει ένα «τυλιχτό» ο καθένας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα σε τρία χρόνια έχουν αυξηθεί οι τιμές των πρώτων υλών και ειδικά του κρέατος, στο 100%. Επιπλέον έχουν αυξηθεί και τα έξοδα λειτουργίας καταστημάτων όπως το ρεύμα.



