Λένε πως όλοι οι σούπερ ήρωες δεν φοράνε κάπες και κολάν και αυτό είναι μια αλήθεια. Η περίπτωση της Ελπίδας Βασιλειάδη, της πιο αγαπημένης "Souvlaki Lady" της Αστόρια, μιας Ελληνίδας μαγείρισσας που ίσως και να φτιάχνει το καλύτερο σουβλάκι στη Νέα Υόρκη, δικαιώνει την πρόταση αυτή.

«Είμαι περήφανη, όχι επειδή κάνω κάτι ξεχωριστό, αλλά γιατί είμαι εδώ, σε αυτή τη γειτονιά και με αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα χρόνια» λέει η μαγείρισσα που λειτουργεί την τροχήλατη καντίνα της στο ίδιο σημείο, στον ίδιο δρόμο (33st and Ditmars Blvrd, Astoria, NYC) εδώ και 25 χρόνια. Το μαγαζί ανοίγει στις 11:30 και λειτουργεί περίπου όπως κάθε σουβλατζίδικο. Κόβουν τα λαχανικά το πρωί, φτιάχνουν τις σάλτσες τους και ψήνουν τα κρέατα. Αγαπούν πολύ το τζατζίκι, τις φρέσκες τηγανητές πατάτες και στα ψησίματα τους χρησιμοποιούν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης.

Στο αφιέρωμα που είχε κάνει η εφημερίδα New York Times στην καντίνα της Ελπίδας, φαινόταν η πελατεία της, χαμογελαστή και υπομονετική, η ίδια, πότε να προειδοποιεί «τα κοτόπουλα ψήνονται τώρα, θ' αργήσουν» και πότε να αφηγείται την ιστορία του ερχομού της οικογένειας της στην Αστόρια και την μικρή, διακριτική ευκαιρία ζωής που φάνηκε όταν εντόπισε το όχημα στο οποίο δημιούργησε το "Souvlaki Lady".

«Την αγαπάμε την Ελπίδα, γιατί όλα όσα φτιάχνει είναι χειροποίητα, γιατί εδώ θα φας και θα χορτάσεις, ακόμα κι αν δεν έχεις λεφτά, κάτι θα σου δώσει» λέει ένας πελάτης.

Η ίδια μεταξύ άλλων, θυμάται πως απέκτησε το όνομα "Souvlaki Lady". Ήταν όταν τα παιδιά κοντινών σχολείων άρχισαν να συχνάζουν στην καντίνα της. Ήξεραν πως η Ελπίδα αγαπούσε τα παιδιά και συχνά τους κερνούσε το σουβλάκι τους, ειδικά στα παιδιά που δεν είχαν να πληρώσουν. Τότε έγινε για κάθε παιδί, μικρό και μεγάλο η δική του "Souvlaki Lady".

Καθόλου τυχαίο πάντως, πώς τη λένε Ελπίδα.