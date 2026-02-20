Πόσο ρεαλιστική ήταν η ζωή των πρωταγωνιστριών του Sex and the City; Ο δείκτης Carrie Bradshaw λύνει την απορία

Το «Sex and the City» είναι ίσως από τα πιο πετυχημένα rom - com της δεκαετίας του 90 - 00 με χιλιάδες τηλεθεατές από όλο τον κόσμο που το παρακολουθούν φανατικά μέχρι και σήμερα, για να πάρουν έστω και από τον καναπέ, ένα ψήγμα νεοϋορκέζικης λάμψης.

Προσωπικά πάντα ταυτιζόμουν με την πρωταγωνίστρια Carrie Bradshaw, την οποία υποδύεται εξαιρετικά η Sarah Jessica Parker. Όχι επειδή ήταν πρωταγωνίστρια. Ίσως επειδή ήταν δημοσιογράφος, που πάντα ήθελα να γίνω, και επειδή ήταν 1,58, που δεν ήθελα ποτέ να γίνω αλλά...

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είχε εκρηκτική προσωπικότητα στη σειρά με μια ζωή που θα ζήλευε ο καθένας και ένα σπίτι «του ονείρου», στην οδό Perry Street 66 στο West Village. Κάπου ανάμεσα στην eventfull ζωή της Bradshaw με τα κοκτέιλ πάρτυ σε καθημερινή βάση και στο σπίτι - παλάτι, χάνεται και η ταύτιση μου. Εμένα και πολλών άλλων.

Και η εύλογη απορία όλων, ακόμα και προ κρίσης, ακόμα και τότε με αποδοχές Αμερικής του 1998, ήταν πώς μπορεί μια δημοσιογράφος που διατηρεί με ελεύθερο ωράριο μια στήλη σε κοσμικό περιοδικό, να ανταποκριθεί οικονομικά σε ένα τέτοιο διαμέρισμα στην καρδιά της Νέας Υόρκης και μάλιστα αυτό να παρουσιάζεται ως μια απλή επιλογή.

Για να μην πάρουμε τα ηνία, δεν το σκεφτήκαμε μόνο εμείς αλλά και το The Economist, που μάλιστα, λάνσαρε το δείκτη Carrie Bradshaw.

Τι είναι ο δείκτης Carry Bradshaw

Ο δείκτης Carry Bradshaw έχει γίνει παράδοση πια για το Economist κάθε χρόνο, αξιολογεί πόσο εύκολο είναι να αντέξει κανείς οικονομικά να νοικιάσει ένα διαμέρισμα μόνος του.

Για να διαμορφωθεί η έρευνα έχει τεθεί ένας «κανόνας»: το ενοίκιο πρέπει να καταλαμβάνει λιγότερο από το 30% του ακαθάριστου εισοδήματος ενός ατόμου.

Τα πορίσματα της έρευνας για φέτος (δεν) μας αφήνουν άφωνους. Οι Λονδρέζοι θα έπρεπε να κερδίζουν 81.800 λίρες το χρόνο για να μπορούν να ξοδεύουν ένα λογικό ποσό για ένα μέσο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (επί του παρόντος 2.000 λίρες το μήνα).

Για να νοικιάσουν ένα τέτοιο διαμέρισμα, οι κάτοικοι με μέσο μισθό 55.530 λίρες θα πρέπει να δαπανήσουν το 44% του εισοδήματός τους, δίνοντας στο Λονδίνο βαθμολογία Bradshaw 0,68.

Η ελβετική πόλη της Γενεύης έχει το υψηλότερο μηνιαίο ενοίκιο στον δείκτη μας, με 2.400 ελβετικά φράγκα (3.000 δολάρια), αλλά ο υψηλότερος μέσος μισθός των 82.650 ελβετικών φράγκων (ισοδύναμος με 78.000 λίρες) την καθιστά πιο προσιτή από την βρετανική πρωτεύουσα, παρόλο που εξακολουθεί να έχει βαθμολογία κάτω από το ένα στην κλίμακα Bradshaw. Άλλες ακριβές πόλεις είναι το Δουβλίνο, η Πράγα και η Στοκχόλμη, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από τους μισθούς τα τελευταία χρόνια.

Για όσους προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους σε επώνυμα παπούτσια, η μέτρησή μας δείχνει ότι οκτώ πόλεις προσφέρουν προσιτά ενοίκια. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το Βερολίνο, όπου ο μέσος μισθός των 55.000 ευρώ καλύπτει ένα μηνιαίο ενοίκιο 1.350 ευρώ, με αποτέλεσμα η βαθμολογία Bradshaw να είναι 1,01.

Η Βόννη, στις όχθες του Ρήνου, έχει βαθμολογία 1,33 και είναι η πιο προσιτή πόλη στον δείκτη μας. Εκτός Γερμανίας, η Βέρνη, οι Βρυξέλλες και το Ελσίνκι προσφέρουν επίσης καλές τιμές. Ή μήπως η τέλεια επιλογή σας περιμένει στη Λυών;

Η έρευνα φυσικά και επιβεβαιώνει ότι δεν θα μπορούσε η Carrie Bradshaw, τουλάχιστον σήμερα, να ανταποκριθεί σε αυτά τα ενοίκια.

Με τα πορίσματα του δείκτη, μήπως το Sex and The City, δεν θα έπρεπε να θεωρείται rom-com, αλλά σειρά μυθοπλασίας;