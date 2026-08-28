Καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στον Σεπτέμβρη, τον μήνα που σηματοδοτεί την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ξεκινούν οι πρώτες αγορές από τους γονείς για τα παιδιά τους, όσο ακόμα ισχύουν οι θερινές εκπτώσεις.

Έρευνα του ΕΡΤNews Radio 105,8 αποκαλύπτει πώς θα κινηθούν οι τιμές στα βασικά σχολικά είδη για φέτος, σημειώνοντας πως θα παραμείνουν σχετικά σταθερές σε σχέση με πέρσι.

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί για όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη ανέρχεται στα 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να υπολογίζεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι.

Συγκεκριμένα οι τιμές κυμαίνονται ως εξής:

Σχολική τσάντα: από 15 έως και 100 ευρώ

Κλασσικό μπλέ τετράδιο 50 φύλλων: από 0,49 ευρώ

Τετράδιο μαθηματικών: από 1,59 έως 2,5 ευρώ

Τετράδιο έκθεσης: από 0,80 έως και 2 ευρώ

Τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων: από 1 έως 8 ευρώ

Μπλοκ ακουαρέλας: από 2,5 έως και 15 ευρώ (Μέση τιμή: 3,5 ευρώ)

Σετ 12 μαρκαδόρων: από 2,5 έως και 10 ευρώ