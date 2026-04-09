Πότε αναμένεται αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων - «Πιθανή και μείωση 10 λεπτών»

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ανακοινώθηκε την Μεγάλη Τετάρτη (08/04), αλλά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να επέλθει η αποκλιμάκωση.

Τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν στην αντλία την ερχόμενη εβδομάδα.

«Θεωρώ ότι την Τρίτη του Πάσχα, αν συνεχιστεί φυσικά αυτή η πτώση, θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών» τόνισε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης κοστίζει 1,37. Παράλληλα, μικρή άνοδος καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Το πρώτο δελτίο τιμών μετά το Πάσχα των Καθολικών καταγράφει αυξήσεις τόσο στη χονδρική όσο και στην αντλία, την ώρα που οι διεθνείς τιμές κινούνται πτωτικά.

«Μπορεί να πέσει και 10 λεπτά η τιμή»

«Τις μειώσεις θα τις δούμε στα πρατήρια μετά την Τρίτη – Τετάρτη του Πάσχα» σημείωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπορίας Καυσίμων, μιλώντας στο Action24.

Η δήλωσή του αυτή αφορούσε τα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Εάν συνεχιστεί αυτή η εκεχειρία, μετά από 10 μέρες θα του δούμε και στη νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές» εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορεί οι μειώσεις να είναι και της τάξης των 10 λεπτών, ίσως στο πετρέλαιο και παραπάνω, αν οι προβλέψεις ισχύσουν».

Οι αιτήσεις για το Fuel Pass

Όσον αφορά στο Fuel Pass, όπως γίνεται γνωστό, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 610.000 αιτήσεις.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιακής διακυβέρνησης, δήλωσε στην ΕΡΤ. «Ήδη έχουν ξεκινήσει και από σήμερα και οι πρώτες πληρωμές μέσω της ΔΙΑΣ, προκειμένου όπως έχουμε πει εντός δύο ημερών να γίνεται και η καταβολή των χρημάτων στην κάρτα κάθε ενός πολίτη».

Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09/04), αίτηση μπορούν να καταθέσουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.