Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 – Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έγιναν γνωστές.

Δείτε αναλυτικά πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καταβολή κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μ η μισθωτών : ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν: Όλες οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά . Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).



Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Καταβολή κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μισθωτών : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τραπεζών ΟΤΕ ΔΕΗ Λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) ΝΑΤ ΕΤΑΤ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης: Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.



Οι μη μισθωτοί πληρώνονται στις 27 Οκτωβρίου, ενώ οι μισθωτοί και το Δημόσιο στις 30 Οκτωβρίου.

