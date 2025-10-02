Μενού

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 – Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Χιλιάδες συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα περιμένουν να δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

syntaxeis
Ανάληψη από ΑΤΜ | Eurokinissi
Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έγιναν γνωστές.

Δείτε αναλυτικά πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

  • Καταβολή κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών:

    • ΟΑΕΕ

    • ΟΓΑ

    • ΕΤΑΑ

  • Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν:

    • Όλες οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά.

    • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

  • Καταβολή κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μισθωτών:

    • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    • Τραπεζών

    • ΟΤΕ

    • ΔΕΗ

    • Λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

    • ΝΑΤ

    • ΕΤΑΤ

    • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  • Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης:

    • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

    • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

 Οι μη μισθωτοί πληρώνονται στις 27 Οκτωβρίου, ενώ οι μισθωτοί και το Δημόσιο στις 30 Οκτωβρίου.

Πηγή:ertnews.gr

