Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι για δηλώσεις «αγνοούνται» - Στα χέρια του εισαγγελέα οι «ξεχασιάρηδες»

Μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο.

Αναλυτικότερα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) εντόπισε ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και σύμφωνα με την Αρχή δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας άνω 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 8.650 υπόχρεοι οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση και από αυτούς οι 430 φέρονται να έχουν αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Πόθεν Έσχες: Τα ιλιγγιώδη ποσά που έκρυψαν

Ακόμη, για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.650 περιπτώσεις για τις οποίες βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα, δηλαδή αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, ενώ για 80 πρόσωπα από τις 650 περιπτώσειςπου υπέβαλαν μεν δήλωση, αλλά ήταν λευκή, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ

Σύμφωνα με την ΑΚΝΕΕΔ το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη, οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί από την Αρχή για τα έως τώρα ελεγχόμενα πρόσωπα διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που είχαν αποκρύψει και δεν είχαν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.