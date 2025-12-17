Πού ανοίγει νέο κατάστημα Taco Bell

Λίγους μήνες μετά την έλευση της αλυσίδας στη χώρα μας, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λειτουργία του νέου της καταστήματος.

Το νέο κατάστημα θα ανοίξει στην Πανόρμου, στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 73, ενώ τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

