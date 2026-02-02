Πράσινα τιμολόγια: Σταθερές χρεώσεις τον Φεβρουάριο - Στα 18,7 λεπτά ανά kWh η μέση τιμή

Τις εκτιμήσεις αναλυτών, που ανέφεραν στο insider.gr ότι στις χρεώσεις Φεβρουαρίου δεν αναμένονται παρά οριακές αυξομειώσεις, επιβεβαιώνουν οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τα πράσινα τιμολόγιά τους.
Είναι ενδεικτικό ότι πολλές εταιρείες διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους, τη στιγμή που η μεγαλύτερη ενίσχυση δεν ξεπερνά το 6% και η μεγαλύτερη μείωση το 4%.
