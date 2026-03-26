«Πράσινο» για τις 1.000 κάμερες κατά των παραβάσεων του ΚΟΚ

«Κλείδωσε», απ’ ότι προκύπτει, η χρηματοδότηση - ένταξη στα τομεακά προγράμματα της κυβέρνησης του έργου για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων του ΚΟΚ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας-Ελληνικής Αστυνομίας».

Με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δόθηκε «πράσινο φως» στην ένταξη της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ» στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης - ΤΠΑ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2026-2030», με κονδύλι 44,055 εκατ. ευρώ.

