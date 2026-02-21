Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε αυτοκίνητο - Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός»

Ψηφιακό «μάτι» για τα στοιχεία και την κατάσταση όλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και για την ταυτότητα των ιδιοκτητών αποκτούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες με το νέο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στην άνοιξη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
