Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε αυτοκίνητο - Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός»

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα φέρει «κάτω από την ίδια στέγη» δεδομένα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς.

Κίνηση στους δρόμους | INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Ψηφιακό «μάτι» για τα στοιχεία και την κατάσταση όλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και για την ταυτότητα των ιδιοκτητών αποκτούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες με το νέο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στην άνοιξη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

