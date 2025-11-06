Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται - Ποια είναι τα πρόστιμα

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο, που μέχρι τώρα τον συναντάγαμε στους κλάδου αυτοκινήτου, τώρα επεκτείνεται και σε νέα επαγγέλματα.

Από το επόμενο έτος το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί τους πελάτες επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από γάμους και βαφτίσεις μέχρι ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και δεξιώσεις.

Στο «ραντάρ», σύμφωνα με το insider.gr, βρίσκονται και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Τι είναι το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Από την 1η Ιουλίου 2025, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Κάθε μέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο χώρο τους, ενώ με την παράδοση του οχήματος εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα όπλα που έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Παρακολουθεί τις συναλλαγές των επαγγελματιών με στόχο να εντοπίζει παραβατικές συμπεριφορές.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια. Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς προηγούμενη καταχώριση, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα.

Ψηφιακό Πελατολόγιο: Τα πρόστιμα

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών και να στοχεύουν τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται αποκλίσεις.

Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση περνάει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Κατάργηση υποβολής συμφωνητικών

Για την απλοποίηση των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών από τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only).

Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.