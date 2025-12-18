«Πτώση» σε χαρτικά και απορρυπαντικά, «άλμα» στα βρώσιμα: Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι

Ακριβώς μια εβδομάδα μένει για τα Χριστούγεννα και όλο και περισσότεροι καταναλωτές δίνουν το «παρών»« στα σούπερ μάρκετ και τις αγορές για να προμηθευτούν ότι χρειάζονται για το γιορτινό τραπέζι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τιμές έχουν σημειώσει άνοδο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Eνδεικτικά αναφέρονται οι εξής αυξήσεις στα προϊόντα:

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,64%

Φρέσκο κρέας: +7,64%$

Είδη πρωινού και ροφήματα: +5,54%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +4,08%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +2,75%

Τιμές: Πού υπήρξε μείωση

Στον αντίποδα υπάρχουν προϊόντα , που σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι τιμές έχουν σημειώσει μείωση. Ενδεικτικά:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -7,11%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: - 4,15%

Τρόφιμα παντοπωλείου: - 3,82%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -2,63%

Είδη μιας χρήσης και οικιακά είδη - 0,99%

Άρα συμπεραίνεται ότι τα βρώσιμα προϊόντα είναι αυτά που έχουν αυξηθεί περισσότερο στις τιμές.