Ρύθμιση 72 δόσεων: Η βασική προϋπόθεση για υπαγωγή, το ελάχιστο ποσό και η προθεσμία υποβολής

Ευκαιρία για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών δίνει το άρθρο 22 του Ν. 5313/2026, εισάγοντας έκτακτη ρύθμιση που επιτρέπει την εξόφληση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Το ελάχιστο ποσό, η προθεσμία υποβολής και η βασική προϋπόθεση

Η αποπληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονταν σε ενεργό καθεστώς ρύθμισης στις 20 Απριλίου 2026.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024, ενώ μετά την ένταξή τους στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που να παραμένουν αρρύθμιστες πέραν του ενός μήνα.

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να διευθετήσουν παλαιές φορολογικές εκκρεμότητες με μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή.

Ωστόσο, η διατήρησή της προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων και τη συνέπεια στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται απώλεια των ευεργετημάτων της.