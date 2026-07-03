Ασφαλιστικές οφειλές: Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Ποιοι εντάσσονται

Με το άρθρο 22 του Ν.5313/2026 θεσπίζεται νέα έκτακτη ρύθμιση για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργοδότες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Στόχος της είναι να διευκολύνει τους οφειλέτες στην αποπληρωμή εκκρεμών ασφαλιστικών υποχρεώσεων, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης.

Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης για ασφαλιστικές οφειλές

Αποπληρωμή οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή της πρώτης δόσης έως το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι οφειλές που δεν βρίσκονταν σε ενεργό καθεστώς ρύθμισης κατά την 21η Απριλίου 2026.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ανάσα για αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να ρυθμίσουν παλαιές οφειλές και να επανέλθουν σε καθεστώς ασφαλιστικής συνέπειας.