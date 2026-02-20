Αυξήσεις στις τιμές παρουσιάζουν τα θαλασσινά, και όπως όλα δείχνουν, ακριβότερο αναμένεται να είναι το σαρακοστιανό τραπέζι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, άλλα προϊόντα, όχι αμιγώς σαρακοστιανά αλλά σίγουρα απραίτητα για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, παρουσιάζουν μείωση.

Τα στοιχεία μέχρι σήμερα Παρασκευή (20/2), που παραδοσιακά σηματοδοτεί την ουσιαστική εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά των σαρακοστιανών, δείχνουν ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αγορές διαμορφώνονται ως εξής, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025:

Ελιές: μείωση περίπου 10%

Λαγάνα: σταθερή τιμή

Χαλβάς: σταθερή τιμή

Σουπιές: σταθερή τιμή

Γαρίδες: αύξηση περίπου 5%

Καλαμάρια: αύξηση περίπου 8%

Χταπόδια: αύξηση περίπου 15%

Συνεπώς οι ανατιμήσεις που καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα συνδέεται με δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες προέλευσης εισαγόμενων προϊόντων, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.

Επισημαίνεται ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη αποτίμηση της πορείας των τιμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναμένεται να προκύψει κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης, οπότε και διαμορφώνονται οι τελικές προσφορές.

Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Σαρακοστής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρακολουθεί συστηματικά, κατά τις τελευταίες ημέρες, την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των σαρακοστιανών προϊόντων, εντείνοντας παράλληλα τους ελέγχους στην αγορά με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση κατά το προσεχές τριήμερο.

Η Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εντατική παρακολούθηση της αγοράς και την υλοποίηση ελέγχων με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή του