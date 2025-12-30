Σε νέα φάση η αγορά ρεύματος: Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Σε νέα φάση ωρίμανσης περνά η ελληνική αγορά λιανικής ρεύματος, όπως δείχνει το γεγονός ότι το «τοπίο» του κλάδου αλλάζει σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Μικρότεροι παίκτες απορροφώνται, τα μεγαλύτερα σχήματα ενισχύονται, ενώ οι συνεργασίες και τα deal διαμορφώνουν μια αγορά με λιγότερους, αλλά ισχυρότερους προμηθευτές.

Το πιο πρόσφατο «επεισόδιο» αυτής της πορείας είναι η ενοποίηση της NRG και της ΉΡΩΝ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους.

Πρόκειται για ένα deal που επιβεβαιώνει ότι σταδιακά η λιανική ρεύματος θα θυμίζει όλο και περισσότερο μια αγορά λίγων μεγάλων «οικοσυστημάτων» ενέργειας, με καθετοποιημένες υπηρεσίες και αυξημένες επενδυτικές δυνατότητες.

