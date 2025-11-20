Σκλαβενίτης: Το πλάνο για το μεγαλύτερο Food Hall στην Ελλάδα και οι νέες επενδύσεις

Το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά διευρύνει περαιτέρω η Σκλαβενίτης με νέες επενδύσεις. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία από την ΕΥΣ (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης) του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη.

Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ κοντά στην εταιρεία, οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει και στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο στις αρχές του 2027.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα αποτελεί ορόσημο για την Αττική και την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά.

Στον χώρο του The FoodHall το μεγαλύτερο μέρος θα καλύπτει μία υπεραγορά (ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ) 16.000 τ.μ., ένα food court με 20 εστιατόρια και καφέ, εξωτερικό και εσωτερικό παιδότοπο, χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000 τ.μ. και αίθουσα εκπαίδευσης προσωπικού του ομίλου. Συνολικά οι εκθεσιακοί χώροι ξεπερνούν τα 50.000 τ.μ. και οι θέσεις στάθμευσης θα φτάνουν τις 1.400.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία μιας αγοράς μικρών παραγωγών. Συγκεκριμένα, σε οκτώ με δέκα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, Έλληνες μικροί παραγωγοί θα παρουσιάζουν, χωρίς κόστος συμμετοχής, στο καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα τους. Η απήχηση των συγκεκριμένων προϊόντων στους καταναλωτές, θα αποτελεί πυξίδα για την μελλοντική τοποθέτησή τους στα ράφια των καταστημάτων της αλυσίδας.

Παράλληλα, η Σκλαβενίτης επενδύει 100 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής «Αύρα ΑΕ» στην ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη. Η μονάδα που ήδη κατασκευάζεται, θα έχει δυνατότητα παραγωγής έως 250.000 μερίδων ημερησίως και αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2026 απασχολώντας περίπου 300 εργαζόμενους.

Εστιάζοντας στην αγορά του έτοιμου φαγητού η Σκλαβενίτης τον περασμένο Ιούλιο προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση των 27 καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική, με διατήρηση του συνόλου των 75 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στην παρούσα φάση διερευνάται το μοντέλο ανάπτυξης του νέου concept καταστημάτων.

Ο Όμιλος σχεδιάζει να επαναφέρει αυτόνομα σημεία εστίασης στη θέση της πρώην «Σπιτικής Κουζίνας» με τα πρώτα πιλοτικά καταστήματα να λειτουργούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του. Σημειώνεται ότι τα 27 ακίνητα της «Σπιτικής Κουζίνας» έχουν περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου και θα λειτουργήσουν ως βάση για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων έτοιμου φαγητού εκτός των σούπερ μάρκετ. Ο όμιλος διαμορφώνει το μοντέλο ανάπτυξης αλλά και την επωνυμία των νέων καταστημάτων ενώ το προσωπικό που έχει μετακινηθεί στο δίκτυο Σκλαβενίτης θα επιστρέψει στο νέο χώρο εργασίας. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο της επέκτασης του νέου δικτύου πέραν των υφιστάμενων σημείων.

Την ίδια στιγμή ο όμιλος διερευνά την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Πολωνία. Ωστόσο η διοίκηση θέτει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα έχει τοποθετηθεί νέος επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων με αρμοδιότητα τη μελέτη της πολωνικής αγοράς. Ο ίδιος επικεφαλής έχει και την επίβλεψη των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Κύπρο.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σκλαβενίτης (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης, THE MART) ανήλθε στα 5,56 δισ. ευρώ (έναντι 5,16 δισ. ευρώ το 2023). Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 178 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 108,7 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,95% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 539 (έναντι 525 το 2023), ενώ σήμερα είναι 541. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΣ (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης) ανήλθε στα 4,65 δισ. ευρώ (από 4,3 δισ. ευρώ το 2023). Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 154 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 89,7 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,93% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 457 (έναντι 454 το 2023), ενώ σήμερα είναι 459.