Σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις τιμών στο ράφι

Αντίστροφα μετρά, όπως όλα δείχνουν, ο χρόνος για νέες μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με το υπουργείο Ανάπτυξης να επιταχύνει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται εκ νέου, ενισχύοντας την αβεβαιότητα, το υπουργείο Ανάπτυξης εντατικοποιεί το πλαίσιο δράσης του κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να «στενάζουν» υπό το βάρος της ακρίβειας.

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