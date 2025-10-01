Σούπερ μάρκετ: Έρχεται μείωση σε 1.000 κωδικούς - Πότε ανακοινώνεται η λίστα

Λίστα με μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ αναμένεται να ανακοινωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το insider.gr, το ακριβές πλαίσιο της πρωτοβουλίας οριστικοποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν σήμερα στη 13:00 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

Σούπερ μάρκετ: Τι ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης και συνέχισε «ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμη περισσότερους κωδικούς για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι.

Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.