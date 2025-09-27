Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μέτρα για μείωση τιμών – Ελέγχους ζητά το υπουργείο Ανάπτυξης

Εντός του Οκτωβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να καταγραφούν εθελοντικές μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την επόμενη εβδομάδα δρομολογείται νέος γύρος διαβουλεύσεων με τις διοικήσεις των σούπερ μάρκετ, ενώ σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση της ανεξάρτητης Αρχής προστασίας του καταναλωτή.

Η πρωτοβουλία της εθελοντικής μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς εκτιμάται ότι θα αρχίσει να τρέχει εντός των πρώτων 10-15 ημερών του Οκτωβρίου και θα διαρκέσει, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, έως και το τέλος του χρόνου, για να καλύψει και την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε το πρωί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και τέλη Οκτωβρίου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής διοικητή και η λειτουργία της θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και κάποιες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών, που είναι ήδη σε ισχύ και λήγουν στις 31 Οκτωβρίου: Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών σε περίπτωση ανατιμήσεων θα επεκταθεί επ’ αόριστον, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός.

Η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να αποστέλλουν τους τιμοκαταλόγους και να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία βάση για τυχόν ανατιμήσεις, καθώς και οι ανακοινώσεις των τιμών των οπωροκηπευτικών θα παραταθούν πιθανότατα για έξι μήνες, έως και τον Απρίλιο, για να καλύψει και την περίοδο του Πάσχα.