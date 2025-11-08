Σούπερ μάρκετ: Η «μάχη» της σάλας – Πώς ψωνίζουν οι καταναλωτές

Άρδην έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού, στη σκιά των νέων δεδομένων που γεννά ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αλλά και υπό το βάρος των ραγδαίων αλλαγών που πυροδότησαν οι απανωτές κρίσεις του προηγούμενου διαστήματος και δη η πανδημική και εν συνεχεία η πληθωριστική.

Μπροστά σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, ο σύγχρονος καταναλωτής είναι πλέον πιο ενημερωμένος και επομένως και πιο απαιτητικός. Η νέα αγοραστική συμπεριφορά καθρεφτίζεται άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γεγονός που αναγκάζει το σύνολο του κλάδου του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων σε πλήρη αναδιάταξη, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr