Σούπερ μάρκετ: Σε αυτά τα προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές στο ράφι από 31 Αυγούστου

Δραστικές μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών προϊόντων αναμένεται να δούμε στο πλαίσιο οριστικοποίησης της συμφωνίας, ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς.

Όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου και θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες.

Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών συγκεκριμενοποιήθηκαν κι έχουν ως εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη