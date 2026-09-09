«Στα 2 ευρώ η βενζίνη θα λέμε και ευχαριστώ»: Σενάρια εκτόξευσης 70% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Δραματική αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, που μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 70% σε σύγκριση με την έναρξη της προηγούμενης περιόδου, προέβλεψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαγεωργίου, η εφιαλτική αυτή προοπτική μπορεί να μεταβληθεί μόνο εφόσον υπάρξει δυναμική κυβερνητική παρέμβαση. Η εκκίνηση της διάθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ωστόσο, το πρόβλημα πιέζει ήδη τις βορειότερες περιοχές της χώρας, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν τη χρήση θέρμανσης από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των πρατηριούχων έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνολική πορεία των καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία δεν διαθέτει τις αντοχές ή τους μισθούς κρατών όπως η Ελβετία και η Αυστρία. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «θα φτάσουν στιγμές μέσα στον χειμώνα που θα λέμε η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε».

Η εκρηκτική αυτή κατάσταση τροφοδοτείται από το νέο ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η μακροχρόνια πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις σε Σαουδική Αραβία και Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν σε πετρελαιοφόρα, μεταφέρουν την κρίση στην καρδιά της παγκόσμιας τροφοδοσίας.

Το πετρέλαιο τύπου Brent εκτινάχθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι (αγγίζοντας τα 100,18$), σημειώνοντας άνοδο άνω του 2%. Η τιμή του κατέγραψε άνοδο 1,50%, φτάνοντας στα 94,43 δολάρια το βαρέλι.