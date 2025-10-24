Στα 200.000 ευρώ οι απάτες με κάρτα το πρώτο 6μηνο - Αυξήθηκαν τα ποσά που υπεκλάπησαν

Oριακή μείωση της τάξεως του 1%, κατέγραψαν τα περιστατικά απάτης με κάρτα κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκαν 199.742 περιστατικά απάτης, σε αριθμό συναλλαγών 1.325.355.638. Ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών μειώθηκε οριακά συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο κατά 1% και αντιστοιχεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 6 χιλ. συναλλαγές.

