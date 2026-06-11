Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η «13η σύνταξη»

Οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις την περίοδο 2023-2026 έφτασαν σωρευτικά στο 16,3%, όταν η αύξηση του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης από το 2019 κι έπειτα ανήλθε σε 28,5%, ενώ στον κατώτατο έφτασε στο 39,4%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έκθεσης «Ήλιος», η μέση κύρια σύνταξη τον Μάιο ανήλθε στα 865,99 ευρώ, η μέση επικουρική έφτασε τα 196,26 ευρώ και το μέσο μέρισμα διαμορφώθηκε στα 115,9 ευρώ.

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