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Στα «πρότυπα» του Ιουνίου οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τον Ιούλιο

Με οριακές αλλαγές διαμορφώνεται ο τιμοκατάλογος των «πράσινων» τιμολογίων για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο.

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Τιμολόγια ρεύματος | Eurokinissi
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Ειδικότερα, το εύρος των τιμών ξεκινάει από τα 13,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και φτάνει σε μέγιστη τιμή τα 22,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, τα αντίστοιχα νούμερα είχαν διαμορφωθεί κατά ανάλογο τρόπο με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση στα 13,8 λεπτά και 21,6 λεπτά με την μέση τιμή να «κλείνει» στα 17,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

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