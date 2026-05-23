Στα ύψη διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων - Φόβοι ακόμα και για 2,5 το λίτρο η αμόλυβδη

Σε όλο και πιο υψηλά επίπεδα ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, με τους καταναλωτές να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν τα οχήματά τους.

Σημειώνεται πως η αμόλυβδη πωλείται ακόμα και 2,15 ευρώ το λίτρο, η απλή, σε πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα η κατάσταση είναι χειρότερη.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πορεία των τιμών των καυσίμων και προειδοποίησε πως εάν συνεχιστεί η κρίση, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον ίδιο τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μία συγκράτηση των τιμών και μικρή αποκλιμάκωση κατά 5-6 λεπτά, μετά και τις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Αλλά, όλα τα πρατήρια έχουν την αμόλυβδη σταθερά πάνω από 2 ευρώ.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως η επισκεψιμότητα στα πρατήρια παραμένει υψηλή, αλλά οι καταναλωτές βάζουν αισθητά μικρότερες ποσότητες καυσίμων, σε σχέση με το παρελθόν.

Η μέση δαπάνη ανά ανεφοδιασμό έχει υποχωρήσει από περίπου 20 ευρώ στα 10 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση στα οικονομικά των πολιτών.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο και για ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια καυσίμων διεθνώς.